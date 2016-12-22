Шайба Карсумса в овертайме принесла московскому "Динамо" победу над "Торпедо"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило "Торпедо" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Мартиньш Карсумс.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Цветков - 7 (Никулин), 2:47 - 0:1. Эштон - 11, 14:28 - 1:1. Карсумс - 8 (бол., Хиетанен), 64:30 - 1:2.

Вратари: Проскуряков - Еременко.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 26 (12+8+5+1) - 20 (4+6+7+3).

Судьи: Бутурлин, Васильев.

22 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".