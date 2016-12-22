21:33 22 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Шайба Карсумса в овертайме принесла московскому "Динамо" победу над "Торпедо"

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Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило "Торпедо" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Мартиньш Карсумс.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Цветков - 7 (Никулин), 2:47 - 0:1. Эштон - 11, 14:28 - 1:1. Карсумс - 8 (бол., Хиетанен), 64:30 - 1:2.

Вратари: Проскуряков - Еременко.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 26 (12+8+5+1) - 20 (4+6+7+3).

Судьи: Бутурлин, Васильев.

22 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RocknRolf

FreDDy Kruger Движение стало лучше во втором, а в третьем надо было выигрывать и не доводить дело до овертайма. Но все равно играть стали на много лучше, критика влияет на Орешкина.

23:02 22 декабря

FreDDy Kruger

После перерыва очень хорошее Движение...Не рано ли? С побеДой всех...Кашпар - Доказывай.......

22:19 22 декабря

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Материалы других СМИ