Шайба Карсумса в овертайме принесла московскому "Динамо" победу над "Торпедо"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило "Торпедо" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Мартиньш Карсумс.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Цветков - 7 (Никулин), 2:47 - 0:1. Эштон - 11, 14:28 - 1:1. Карсумс - 8 (бол., Хиетанен), 64:30 - 1:2.
Вратари: Проскуряков - Еременко.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 26 (12+8+5+1) - 20 (4+6+7+3).
Судьи: Бутурлин, Васильев.
22 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
RocknRolf
FreDDy Kruger Движение стало лучше во втором, а в третьем надо было выигрывать и не доводить дело до овертайма. Но все равно играть стали на много лучше, критика влияет на Орешкина.
23:02 22 декабря
FreDDy Kruger
После перерыва очень хорошее Движение...Не рано ли? С побеДой всех...Кашпар - Доказывай.......
22:19 22 декабря