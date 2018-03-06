Сергей Зубов: "Сочи" наделал кучу ошибок в начале матча с "Йокеритом"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Йокерита" (2:7) отметил, что на поражении сказались многочисленные ошибки его команды в начале встречи. Специалисит также добавил, что "леопарды" будут разбираться и готовиться к завтрашней игре.

- Наделали кучу ошибок в самом начале, на синей линии, - цитируют клубная пресс-служба Зубова. - Это в какой-то степени были ключевые моменты. Мы не имеем права допускать такие ошибки. Но серия до четырех побед, поэтому будем разбираться и готовиться к завтрашней игре.