"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина, Хартикайнен набрал 5 очков

"Салават Юлаев" со счетом 6:4 обыграл "Авангард" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина. Отметим, что по ходу встречи уфимский клуб вел в счете 3:0, однако омичи сумели сравнять счет 4:4.

В третьем периоде "Салават" провел замену вратаря – вместе Андрея Кареева на лед вышел Иван Налимов. После этого уфимцы забросили две шайбы.

В составе победителей Теему Хартикайнен набрал 5 (2+3) очков, на счету Линуса Умарка 4 (1+3) очка. Самым результативным игроком "Авангарда" стал Андрей Стась, сделавший две передачи.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Первый матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Голы: Гареев – 1 (Хартикайнен, Арзамасцев), 4:52 – 1:0. Майоров – 1 (Солодухин, Кемппайнен), 10:52 – 2:0. Хартикайнен – 1 (Умарк), 11:35 – 3:0. Кугрышев – 1 (бол., Михеев, Медведев), 24:55 – 3:1. Минеев – 1 (Стась), 25:36 – 3:2. Умарк – 1 (Гареев, Хартикайнен), 36:35 – 4:2. Хохряков – 1 (Кошелев), 44:13 – 4:3. Галимов – 1 (Стась), 46:07 – 4:4. Ларсен – 1 (бол., Хартикайнен, Умарк), 50:31 – 5:4. Хартикайнен – 2 (бол., Умарк), 56:21 – 6:4.

Вратари: Кареев (Налимов, 46:07) – Фурх (Шилин, 11:35).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 23 (11+5+7) – 28 (6+13+9).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

4 марта. Уфа. "Уфа Арена".