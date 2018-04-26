Как стало известно "СЭ", финский нападающий клуба АХЛ "Чикаго Вулвз" Теему Пулккинен близок к переходу в "Локомотив".

За свою карьеру 26-летний форвард провел 83 матча в НХЛ за "Детройт", "Миннесоту" и "Аризону" и набрал 22 (13+9) очков.

Напомним, что в минувшем сезоне "Локомотив" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил СКА со счетом 1-4 в серии.