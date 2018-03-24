Плей-офф КХЛ: в финале Запада сыграют СКА и ЦСКА

ЦСКА в шестом матче полуфинала Западной конференции КХЛ обыграл "Йокерит" - 4:3. Армейцы выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в финал, где сыграют со СКА.
Серия начнется 29 марта в Санкт-Петербурге, второй матч состоится 31 марта. Игры в Москве пройдут 2 и 4 апреля.
Пятый матч при надобности состоится 6 апреля, шестой - 8 апреля, седьмой - 10 апреля.
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740
в каком месте они гос. армейцы? скорее представители частной военной компании от шеф-повара....
20:07
SV13
Пусть "армейцы" переубивают друг друга... в финале конференции... ))
19:47