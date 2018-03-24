Плей-офф КХЛ: в финале Запада сыграют СКА и ЦСКА

ЦСКА в шестом матче полуфинала Западной конференции КХЛ обыграл "Йокерит" - 4:3. Армейцы выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в финал, где сыграют со СКА.

Серия начнется 29 марта в Санкт-Петербурге, второй матч состоится 31 марта. Игры в Москве пройдут 2 и 4 апреля.

Пятый матч при надобности состоится 6 апреля, шестой - 8 апреля, седьмой - 10 апреля.