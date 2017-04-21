Павел Дацюк: "Восстанавливаю мышцу, которую потерял"

Нападающий СКА Павел Дацюк, восстанавливающийся после травмы колена, заявил, что точных сроков его выздоровления на данный момент нет. Ранее обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в своем "Твиттере" сообщил, что Дацюк рискует в ближайшее время завершить карьеру по состоянию здоровья.

– Восстанавливаю мышцу, которую потерял, – цитируют "Санкт-Петербургские Ведомости" Дацюка. – Реабилитация – нелегкий путь, потому что все уходят в отпуск, а мне надо работать. Никаких точных сроков восстановления нет.

– А член совета директоров СКА Александр Медведев говорил, что вы могли бы выйти на лед в финальной серии...

– Надежда была. Мы делали все для того, чтобы я сыграл. Если бы серия оказалась длинной, я, возможно, и вышел бы. Но хорошо, что она получилась короткой.

– То есть вероятность вашего участия в чемпионате мира не исключать?

– Пока ничего конкретного сказать не могу. Идем по плану, который разработан докторами.