Игорь Рабинер: "Дацюк может завершить карьеру"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в своем "Твиттере" сообщил, что нападающий СКА Павел Дацюк рискует в ближайшее время завершить карьеру по состоянию здоровья.

- А еще пара серьезных хоккейных людей сказала мне off-record: нога Дацюка якобы в таком состоянии, что совсем не исключено завершение карьеры, - написал Рабинер.

38-летний хоккеист из-за травмы колена в последний раз выходил на лед 12 марта в матче серии плей-офф против московского "Динамо". В минувшем сезоне Дацюк провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (12+22) очка. В плей-офф он записал на свой счет 8 (3+5) очков.