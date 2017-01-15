20:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "По травме Плотникова информации пока нет"

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После матча регулярного чемпионата с "Сибирью" (6:2) главный тренер СКА Олег Знарок посвятил победу ветерану ленинградского хоккея Валентину Быстрову. Также Знарок заявил, что информации по травме нападающего Сергея Плотникова пока нет, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– По травме Плотникова есть какая-то информация?

– Пока нет.

– Что с Войновым, который пропускает второй матч?

– Тоже травмирован.

– Есть желание посвятить победу памяти Валентина Быстрова?

– Конечно. Таких людей надо помнить и никогда не забывать.

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