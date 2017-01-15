Олег Знарок: "По травме Плотникова информации пока нет"

После матча регулярного чемпионата с "Сибирью" (6:2) главный тренер СКА Олег Знарок посвятил победу ветерану ленинградского хоккея Валентину Быстрову. Также Знарок заявил, что информации по травме нападающего Сергея Плотникова пока нет, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– По травме Плотникова есть какая-то информация?
– Пока нет.
– Что с Войновым, который пропускает второй матч?
– Тоже травмирован.
– Есть желание посвятить победу памяти Валентина Быстрова?
– Конечно. Таких людей надо помнить и никогда не забывать.