Олег Знарок: "Два периода не могли подобрать ключи к воротам "Магнитки"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ сказал, что два периода команды провели в равной борьбе. Питерские армейцы одержали победу, забросив четыре шайбы во втором периоде, причем первую и вторую – с разницей в 22 секнуды.

– Хорошая игра. Два периода не могли подобрать ключи, – цитирует официальный сайт магнитогорцев Знарка. – В принципе, команда понравилась, в третьем периоде забили нужные голы и сыграли по счету. Большинство забили. Вратарь "на ноль" отстоял. Мы довольны. Спасибо.

– Вы изучали предыдущий матч "Металлурга" против ЦСКА (магнитогорцы победили со счетом 4:1. - Прим. "СЭ") в Москве? Разбор помог?

– Мы всегда изучаем команду соперника, проводим собрание, делаем видеопросмотр.

– Сегодня "Металлург" удивил?

– Мы играли с ними финал плей-офф, мы знаем, как они играют. Два периода была равная борьба.

– В третьем периоде мы увидели рокировку, с чем она была связана?

– Мы не могли забить. Мы решили передернуть звенья и это нам принесло успех.