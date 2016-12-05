Олег Знарок: "9 очков в выездной серии - это хорошо"

Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (4:1) отметил, что игра сложилась для команды непросто. По словам специалиста, после выездной пятиматчевой серии, в которой СКА набрал 9 очков, игрокам необходимо как можно скорее восстановиться к предстоящей домашней встрече с московским "Динамо".

– Игра для нас сложилась непросто, - приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Знарка. - Хорошо, что обыграли "Адмирал". Везем с выездной пятиматчевой серии 9 очков, это радует. Сейчас надо как можно скорее восстановиться. Дома ждет непростая встреча с московским "Динамо".

Артем Зуб, дебютировавший в составе СКА, оставил своей игрой очень неплохое впечатление.