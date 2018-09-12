Николай Прохоркин: "В СКА сейчас ставка делается на мастерство, и мы получаем от этого удовольствие"

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над "Йокеритом" (4:3 ОТ), объяснив свой удачный старт сезона новыми функциями и сменой игрового стиля команды. Форвард стал автором дубля.

– В чем причина настолько удачного для вас старта с 5 шайбами в 4 матчах?

– Настроение хорошее – в команде. Начали играть именно в хоккей. В игровой хоккей. И получаем от этого удовольствие всем коллективом. Ставка делается на мастерство, на умение играть с шайбой.

– Ваша тройка с Барабановым и Кузьменко удивляет взаимодействием.

– С Барабановым мы не первый год играем. А Андрей – здорово вписался в наше звено. Мне очень нравится наша тройка.

– По сравнению с прошлым сезоном – ваши функции изменились? Вам развязали руки?

– Есть такое. И – формально во втором звене играем. И времени игрового больше, большинство доверили. Руки сами развязываются, когда есть доверие.

– Вы успеваете в обоих концах площадки помогать команде, а бокс – это отличные кардио тренировки. Эти две вещи взаимосвязаны?

– В боксе, конечно, нормально можно поработать на кардио.

– Вам это помогает?

– Я не знаю, я не хожу, ха-ха. Пару раз был, просто редко когда получается. Игры все время. Витя Тихонов вам больше об этом расскажет.

– Не обидно одно очко отдавать "Йокериту"?

– Пусть забирают. Победа есть победа – два очка у нас. (Игорь Еронко)