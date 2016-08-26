Николай Прохоркин: "У СКА все получалось, а у "Салавата" - ничего"

Нападающий СКА Николай Прохоркин после победы в матч регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (7:1) отметил, что питерцам удалось разгромить соперника благодаря правильному настрою.

– Эмоции зашкаливали, это чуть-чуть мешало, – приводит официальный сайт СКА слова Прохоркина. – При домашних трибунах настрой был потрясающий.

– Показалось, вы не заметили соперника.

– Я бы не сказал, просто у нас сегодня все получилось, а у них ничего. И если бы завтра была ответная игра, был бы совсем другой хоккей.

– Как атмосфера в Ледовом?

– Не могу передать эти эмоции, трибуны сегодня были на высоте. Они зажигали, кричали и поддерживали, все было супер.

– Вам сегодня досталось, судя по губе?

– Нет, это еще на прошлой игре с "Трактором".

– Были ли от бывших одноклубников звонки, эсэмэски, угрозы?

– Нет, мы в хороших отношениях с ребятами. Вчера встретились и поужинали, хорошо провели вечер.