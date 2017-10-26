Николай Прохоркин: "ЦСКА? В тренерском штабе не понимали, чего хотят от меня"

Форвард СКА Николай Прохоркин считает, что во время выступлений за ЦСКА ему не удалось сработаться с Дмитрием Квартальновым, который на тот момент занимал пост главного тренера армейцев, из-за разных взглядов на игру. Нападающий признался, что в определенный момент перестал понимать, что происходит.

- С ним (Квартальновым. - Прим. "СЭ") у нас чуть не сложилось. Понимание игры разным было, я так думаю, - сказал Прохоркин. - Я просто не понимал, чего от меня хотят. И, по-моему, в тренерском штабе тоже не понимали, чего хотят от меня. Потому что каждую неделю задача менялась. Сначала просили, чтобы набирал очки. Набираешь более-менее очки, но, понятное дело, чуть проваливаешься в обороне. Меньше силовой борьбы навязываешь. У Квартальнова тогда как было – строго без прокатов, возле бортов игры много, забросил шайбу и понесся, и ее в борт протолкнуть так, чтобы она там вообще потерялась. А когда ты играешь чуть больше на атаку – много сил на это тратится.

И начиналось давление: почему ты, мол, не бегаешь – не бьешься? Нужно бегать-биться. Начинаешь бегать-биться, тебе говорят: почему не забиваешь? Замкнутый круг. Как тут понять, чего от меня хотят? Или одно, или другое. Потом уже и нервы начали сдавать, потому что не понимаешь, что происходит. Начали ругаться. И все свелось к моим "косякам". Но это правда была, что я опоздал на собрание. И они сделали такой шаг.

– Отправили в "Вышечку"?

– Нет, в "Вышку" я еще до опоздания съездил. Это было в конце января. Поехали на выезд, я заболел – у меня ангина была. Неделю, по-моему, лечился. Прихожу на тренировку, мне говорят: давай вещи собирай. Ладно, что уж тут, собрался и поехал. Ох и съездил. Попал там в "веселую" ситуацию: команде четыре месяца не платили. Зарплаты там и так небольшие, а когда их еще и нет – ребята вообще играть не хотели. И их можно понять. Зачем подставляться с риском травмы, ломаться, биться, если тебе деньги не дают. Так что попал на тонущий корабль. (Игорь ЕРОНКО)

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