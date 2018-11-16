Московское "Динамо" победило "Барыс"

Московское "Динамо" обыграло "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

"Динамо" набрало 25 очков и поднялось на восьмое место на Западе. "Барыс" с 40 баллами располагается на 3-й строчке на Востоке.

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"Барыс" (Астана) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Михайлис - 9 (бол., Дитц, Старченко), 0:57 - 1:0. Брюквин - 6 (Индрашис, Тарасов), 31:25 - 1:1. Шипачев - 6 (бол., Койвисто), 44:13 - 1:2. Бойд - 3, 54:44 - 2:2. Кагарлицкий - 11 (Хиетанен), 60:53 - 2:3.

Вратари: Граховина - Еременко.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (8+11+12+0) - 35 (11+12+10+2).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

16 ноября. Астана. "Барыс-Арена".

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