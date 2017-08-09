Михаил Григоренко: "Не хватало ли в НХЛ в раздевалке Михаила Круга? Конечно"

Нападающий олимпийской сборной России Михаил Григоренко сравнил свою команду со сборной Северной Америки, участвовавшей в Кубке мира. Также он отметил важность такого турнира как Sochi Hockey Open, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– В НХЛ не хватало такой музыки в раздевалке (в раздевалке в этот момент играл "Владимирский централ" Михаила Круга. – Прим. "СЭ")?

– Конечно (смеется). Приятно, русская музыка.

– Насколько эта сборная похожа на сборную Северной Америки на Кубке мира? За молодых звезд в Торонто все болели, и здесь за вас все болели.

– Похожа, наверное. Потому что ребята все молодые. И хоккей более раскрепощенный – туда-обратно бегаем. Много опасных моментов создаем. Наверное, из-за этого болельщики нас поддерживали.

– В целом турнир много сил забрал?

– В принципе – да. Игра с Канадой очень сильно вытряхнула. Много эмоций было, болельщики гнали. Очень здорово, что такой турнир на самом деле есть. Собраны сильные команды, просто отличная подготовка к сезону.

Трансляция матча СКА - Россия