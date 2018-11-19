Михаил Дегтярев: "Причиной нелестных высказываний Уитни в адрес русских девушек стало желание выделиться"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал негативную оценку высказыванию экс-защитника "Сочи" Райана Уитни о красоте российских женщин.

Ранее американец заявил следующее: "В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами".

"Русские женщины – настоящее достояние России, украшение нации. Их красота признана мужчинами, – отметил Дегтярев. – Думаю, причиной нелестного высказывания в адрес наших девушек стало желание выделиться. И чтобы обратить внимание на свой не самый популярный подкаст Уитни решил задеть наших девушек, лучше бы обратил внимание на свою игру, точнее ее отсутствие в годы своей работы в ХК "Сочи". (Андрей Сизякин)