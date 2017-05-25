11:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мэр Новокузнецка: "Такой директор, как Зиновьев, "Металлургу" не нужен"

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что его разочаровало решение КХЛ исключить "Металлург" из чемпионата. Также руководитель заявил, что работа Сергея Зиновьева на посту директора клуба его не устраивает. Напомним, что вчера лига официально объявила об исключении "Кузни" и создании новой программы на ближайшие сезоны.

 
Новокузнецкий "Металлург" в КХЛ не блистал спортивными результатами, но дал дорогу в большой хоккей множеству хоккеистов."Кузню" выгнали из КХЛ

– Надежда умирает последней, конечно, я, как человек, который любит город, любит хоккей, надеялся на здравый смысл людей, которые принимают решения, – цитирует NK-TV Кузнецова. – И это решение меня разочаровало. Во-первых, не были услышаны наши доводы, во-вторых, не были рассмотрены другие альтернативные варианты. Обидно, что не услышали мнения тысяч болельщиков, причем со всей России или не захотели услышать.

Мы сейчас предпринимаем несколько шагов. Мы будем разбираться с руководством "Металлурга", которые допустили эту ситуацию и начали ее решать, когда все было практически предрешено. Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен – у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.

Далее – я дал поручение юристам проверить, насколько законно было исключение "Металлурга" согласно регламенту лиги. И, наконец, готовиться к играм в ВХЛ. Потому, что с такой игрой, которую "Металлург" показывал в последнем сезоне – не факт, что мы будем успешно играть в Высшей Лиге. Поэтому надо смотреть команду, разговаривать с хоккеистами, которые согласятся играть в ВХЛ, играть, играть так, чтобы претендовать на возвращение в КХЛ.

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Дополнительная информация

http://nk-tv.net/2017/05/25/sergej-kuznetsov-ob-isklyuchenii-metallurga-iz-khl-takoj-direktor-kak-zinovev-klubu-ne-nuzhen.html

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Материалы сюжета: КХЛ - без "Кузни"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flo

Да не переживайте вы так за них, во первых не очень то и надо а во вторых если надо, то они курсе где просить и куда заносить, априори.

12:45

Джон....Сильвер

Кто ж вас назад пустит?

12:04