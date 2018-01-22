Мама Кучерова: "В ЦСКА Никите говорили, что вернут деньги за операцию на плече. Не верили, что болит"

Мама нападающего Никиты Кучерова Светлана выразила мнение, что в ЦСКА не верили, что у сына болит плечо. При этом она отметила, что в "Тампа-Бэй" вопрос с операцией был решен в короткое время.

– В ЦСКА как сыну говорили? Ты сделай операцию на свои, а деньги мы потом вернем, – сказала Светлана. – Никита усмехался: знаю, говорил, как они вернут. Но дело там было не только в операции. В армейском клубе не верили, что плечо болит.

Мне кажется, ему это было даже более обидно. А в "Тампе" узнали и сразу сказали: прилетай. За час обо всем договорились. Агент набрал Айзерману, тот – хозяину клуба, и вопрос об операции был решен. (Игорь РАБИНЕР)

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