Лукаш Кашпар: "После цирка в "Динамо" мне спокойнее в Словакии"

Нападающий "Слована" Лукаш Кашпар в интервью "Спорт FM" рассказал, почему принял решение не продолжать карьеру в российских клубах после ситуации с московским "Динамо". Напомним, что летом столичный клуб сменил юридическое лицо и лига сделала игроков неограниченно свободными агентами.

– У меня были предложения из России, но после того, что случилось в московском "Динамо" я решил, что хочу быть поближе к своей стране, - сказал Кашпар. - После этого цирка мне спокойнее здесь в родных краях.

– Вы общались с главой профсоюза игроков КХЛ по вашей ситуации?

– Мы на связи. Не более. Я сейчас делаю все для того, чтобы вернуть свои деньги. КХЛ себя позиционирует профессиональной лигой, но потом происходят такие неприятные вещи, и ты, отыграв сезон, должен просить свои деньги, которые отработал по контракту. Это очень большой минус не только клубу. А главное, моя бывшая команда продолжает выступать, просто сменив юрлицо. Тот цирк, который устроили руководители "Динамо" неприятен. Я этого не понимаю. Если возникнет вариант с российским клубом я сильно подумаю, стоит ли возвращаться. Пока я в "Словане", и меня все устраивает. Просто мы профессионалы, и каждый должен выполнять свои обязанности.