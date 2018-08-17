"Локомотив" заключил новый контракт с Коледовым

"Локомотив" заключил новый двухлетний контракт с защитником Павлом Коледовым, информирует официальный сайт КХЛ. Прежнее соглашение было подписано 28 апреля 2018 года, а расторгнуто 15 августа.

В прошлом сезоне Коледов сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 12 (3+9) очков при нулевом показателе полезности. В плей-офф он сыграл в 7 встречах, но очков не набрал.

Всего в КХЛ 23-летний защитник сыграл 238 матчей и набрал 53 (13+43) очков при полезности "+11".