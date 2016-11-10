"Лада" в гостях по буллитам обыграла "Трактор"

"Лада" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграла "Трактор" – 2:1. Решающий буллит реализовал нападающий Станислав Бочаров, который также был автором единственного гола своей команды в основное время.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Лада" (Тольятти) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бочаров – 9 (В. Стрельцов, Синицын), 5:59 – 0:1. Пестунов – 6 (мен., Ал. Петров), 26:38 – 1:1.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: Францоуз – Ежов.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 46 (10+10+24+2) – 40 (10+12+8+10).

Судьи: Букин, Васильев.

10 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.