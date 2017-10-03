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22:35 | Хоккей — КХЛ

Квартальнов будет управлять "Локомотивом" с лавки в матче с "Динамо"

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Как стало известно "СЭ", новый главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов будет управлять командой уже в матче с московским "Динамо", который состоится в Москве 4 октября.

Команде объявлено, что 51-летний специалист будет находиться во время встречи на лавке. Помогать Квартальнову будет Олег Горбенко, работавший с ним в ЦСКА.

Напомним, бывший главный тренер ярославцев Алексей Кудашов после пяти поражений подряд был отправлен в отставку.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эд_19

Олег Горбенко никогда с Квартальновым не работал )) Он всю свою тренерскую карьеру провёл и проводит до сих пор в Китае ;-)

23:22