Квартальнов будет управлять "Локомотивом" с лавки в матче с "Динамо"

Как стало известно "СЭ", новый главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов будет управлять командой уже в матче с московским "Динамо", который состоится в Москве 4 октября.

Команде объявлено, что 51-летний специалист будет находиться во время встречи на лавке. Помогать Квартальнову будет Олег Горбенко, работавший с ним в ЦСКА.

Напомним, бывший главный тренер ярославцев Алексей Кудашов после пяти поражений подряд был отправлен в отставку.

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