Квартальнов возглавит "Локомотив"

Как стало известно "СЭ", с большой вероятностью новым главным тренером "Локомотива" станет Дмитрий Квартальнов. Правда, переговоры с российским специалистом еще продолжаются, но, скорее всего, уже в ближайшее время ярославцы объявят о назначении Квартальнова. Напомним, что предыдущим местом его работы был ЦСКА.

Предыдущим наставником ярославцев был Алексей Кудашов, проработавший с командой с 1 мая 2015 года по 3 октября 2017 года. Его лучшим результатом в регулярном чемпионате стало второе место в сезоне-2015/16. В плей-офф он довел "Локомотив" до 1/2 финала, где его команда уступила СКА (0-4).