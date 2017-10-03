Кудашов покинул пост главного тренера "Локомотива"

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Алексея Кудашова. Вместе со специалистом команду из Ярославлля покидает входившие в штаб Александр Савченков и Андрей Козырев. Соглашение с тренером расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

- ХК "Локомотив" выражает благодарность Алексею Кудашову за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды, желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры, - говорится в сообщении на сайте ярославцев. - Клуб также благодарит Александра Савченкова и Андрея Козырева.

Имя нового главного тренера и информация о других назначениях в тренерском штабе будут объявлены позднее.

Напомним, Кудашов возглавлял "Локомотив" с мая 2015 года. В дебютном сезоне он занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф в первом раунде проиграл СКА (1-4). В сезоне-2016/17 ярославцы стали пятыми в "регулярке", а в Кубке Гагарина дошли до 1/2 финала, где уступили тому же СКА (0-4). В последнем матче в качестве главного тренера "Локомотива" он 2 октября уступил СКА (1:6), для которого эта победа стала 17-й подряд.