Квартальнов - о назначении в "Локомотив": "Ничего не могу говорить"

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал информацию о назначении на пост наставника "Локомотива". Этот пост стал вакантен после того, как ярославцы и Алексей Кудашов расторгли соглашение по соглашению сторон.

- Ничего не могу говорить, - ответил Квартальнов.

Напомним, Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 год. Под его руководством армейцы трижды стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, а также дошли до финала Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.