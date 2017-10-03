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22:00 | Хоккей — КХЛ

Квартальнов - о назначении в "Локомотив": "Ничего не могу говорить"

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Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал информацию о назначении на пост наставника "Локомотива". Этот пост стал вакантен после того, как ярославцы и Алексей Кудашов расторгли соглашение по соглашению сторон.

- Ничего не могу говорить, - ответил Квартальнов.

Напомним, Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 год. Под его руководством армейцы трижды стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, а также дошли до финала Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Denissimo

немой штоле?

22:33

Zlatcko

Очень содержательно прокомментировал.

22:29