"Куньлунь" обыграл "Адмирал"

"Куньлунь" победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб в начале второго периода вел со счетом 3:0. Владивостокцы счет сравняли, но в третьем периоде "Куньлунь" провел победную шайбу.

Пекинская команда идет на девятом месте в Восточной конференции, а "Адмирал" занимает последнюю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Локхарт - 1 (Сквайрз), 2:04 - 1:0. Витасек - 2 (Йип), 17:07 - 2:0. Шор - 1, 24:01 - 3:0. Захарчук - 1 (бол., Черников, Угольников), 31:03 - 3:1. Вихарев - 8 (Глазачев, Бутузов), 36:37 - 3:2. Черников - 9 (Мищенко, В. Стрельцов), 37:49 - 3:3. Йип - 13 (Вольски, Шор), 52:33 - 4:3.

Вратари: Кархунен - Серебряков (56:45 - 57:40, 58:35).

Штраф: 10 - 29.

Броски: 32 (11+10+11) - 28 (8+13+7).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

5 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".