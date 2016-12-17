11:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" хочет вырастить звезду масштаба Яо Мина

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Президент "Куньлуня" Ян Юу Нгок рассказал о целях команды в рамках развития китайского хоккея. Клуб выступает в чемпионате КХЛ с сезона-2016/17.

– Вырастить в китайском хоккее звезду масштаба Яо Мина – это, безусловно, одна из задач "Куньлуня", - цитирует "Р-Спорт" Нгока. - Это необходимо для развития хоккея, для того, чтобы привлечь к нашему виду спорта большее количество людей.

Напомним, что Яо Мин – бывший баскетболист, в сентябре включенный в Зал славы НБА. Со 2002 по 2011 год он выступал за "Хьюстон".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161217/1113867145.html

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