"Куньлунь" хочет вырастить звезду масштаба Яо Мина

Президент "Куньлуня" Ян Юу Нгок рассказал о целях команды в рамках развития китайского хоккея. Клуб выступает в чемпионате КХЛ с сезона-2016/17.

– Вырастить в китайском хоккее звезду масштаба Яо Мина – это, безусловно, одна из задач "Куньлуня", - цитирует "Р-Спорт" Нгока. - Это необходимо для развития хоккея, для того, чтобы привлечь к нашему виду спорта большее количество людей.

Напомним, что Яо Мин – бывший баскетболист, в сентябре включенный в Зал славы НБА. Со 2002 по 2011 год он выступал за "Хьюстон".