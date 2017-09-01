Кристапс Сотниекс: "Ладе" нужно исключить из игры глупые ошибки"

Защитник "Лады" Кристапс Сотниекс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:5) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что тольяттинцы должны играть серьезнее и сконцентрированнее. Отметим, что хоккеист в минувшей встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Сценарий обоих выездных матчей был схожим, за исключением третьего периода. В Казани "Ак Барс" упрочил преимущество и довел дело до победы.

– Мы играли нормально, но было очень много удалений, а игра в меньшинстве отнимает много сил. К тому же мы допускаем довольно много глупых ошибок, которые перерастают в пропущенные шайбы или нарушения. Нарушение на смене у нас уже не в первом матче. Мы должны играть серьезнее и сконцентрированнее. Такие ошибки допускать нельзя.



– Вы забросили сразу после вбрасывания, видели, что вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов немного не готов?

– Нет, на вратаря соперника не смотрел. Мы с ребятами изначально договорились так сыграть. Сергей Соин выиграл вбрасывание, а Дмитрий Костромитин хорошо отдал мне шайбу под бросок. Мне оставалось только не промахнуться.



– На третий период в Нижнекамске тоже выходили, проигрывая в одну шайбу, почему в Казани не получилось выдать ударную концовку?

– "Ак Барс" просто команда немного другого уровня – повыше. Не в обиду "Нефтехимику" будет сказано.