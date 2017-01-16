Крэйг Вудкрофт: "Игроки "Динамо" похожи на стаю летучих мышей"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" заявил, что перелеты на Дальний Восток являются самым тяжелым выездом в чемпионате. Минчане идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Адмирал" занимает восьмую строчку.

– Пожалуй, эта поездка – одна из самых сложных в регулярном чемпионате, – цитирует сайт "Динамо" Вудкрофта. - Мы слишком много времени проводим в дороге: в аэропорту, в самолете… Конечно, это сказывается на игроках. Думаю, мы смогли должным образом к этому подготовиться. Все команды летают на Восток, поэтому все сталкиваются с этим. Клуб постарался сделать все, чтобы команда, даже в таких условиях, чувствовала себя хорошо.

Честно говоря, сейчас команда похожа на стаю летучих мышей, которые активничают только в темное время суток. Во время поездки мы живем по минскому времени, поэтому вся наша активность приходится на ночной период по местному времени. Сравнение, конечно, забавное, но доля правды в этом есть.