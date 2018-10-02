Коварж, Диц, Голышев и Михайлов - лучшие игроки сентября в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов сентября.

– лучшим вратарем признан Якуб Коварж ("Автомобилист"), проведший без замен 10 из 12 матчей месяца и одержавший во всех них победы. В трёх поединках (в том числе одном гостевом) Коварж отыграл на ноль. Голкипер уральского клуба отразил 96,03% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,19. Его "сухая серия" продолжается и на данный момент составляет 142 минуты 58 секунд.

– лучшим защитником признан Даррен Диц ("Барыс"), в 11 матчах одержавший вместе с командой 6 побед и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+9), шайбы в ворота "Нефтехимика" и рижского "Динамо" стали победными. Канадский защитник отметился 39 бросками по воротам, 21 силовым приемом и заблокировал 12 бросков соперника (лучший показатель месяца среди защитников).

– лучшим нападающим признан Анатолий Голышев ("Автомобилист"), одержавший вместе с командой победы во всех 12 матчах месяца и набравший в них 11 (8+3) очков при показателе полезности (+6). Нападающий уральского клуба отметился дублем в гостевом матче против "Сибири", его шайбы в поединках с рижским "Динамо", "Слованом", "Адмиралом" и "Трактором" становились победными (лучший показатель месяца). Также из восьми шайб нападающий "Автомобилиста" шесть забросил в равных составах, нанес 28 бросков по воротам и провел 19 силовых приемов.

– лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в 13 матчах забивший пять голов и отметившийся одной результативной передачей. В среднем 20-летний нападающий "Сибири" проводил на льду 12 минут 25 секунд, отметился 13 бросками по воротам, а также заблокировал 4 броска по воротам.