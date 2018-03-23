11:27 | Хоккей — КХЛ

Кирилл Фастовский: "Зубов, скорее всего, покинет "Сибирь"


Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский, подводя итоги сезона для команды, сказал, что тренер Павел Зубов, скорее всего, покинет команду. По его словам, клуб ждут серьезные изменения.

- Изменения будут во всех аспектах жизни клуба, начиная с реорганизации офисного хозяйства и заканчивая тренерским штабом, - цитирует ТАСС Зубова. - Вероятно, Павел Владимирович (Зубов) покинет команду, что касается тренера Александра Макрицкого, то мы думаем, что он остается.

Напомним, в апреле 2017 года Зубов возглавил "Сибирь", но в декабре после пятиматчевой серии поражений  был уволен с занимаемого поста, оставшись в системе клуба в качестве помощника главного тренера Владимира Юрзинова-младшего

В сезоне-2017/18 "Сибирь" стала 9-й в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не вышла в плей-офф.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5058867

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