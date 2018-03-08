Илья Зубов: "Победа над "Авангардом"? "Сделали выводы и просто сыграли в свою игру"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов после победы над "Авангардом" (4:2) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил, что все противостояния в Восточной конференции на этой стадии равные. Форвард уфимцев считает, что в отчетной встрече его команде удалось показать свою игру.

- Что поменялось сегодня в игре команды? О чем говорили после вчерашнего поражения?

- Просто ребята отдохнули, восстановились, сделали выводы и сегодня вышли другой командой.

- Вы смотрели предыдущий матч со стороны. Казалось, "Авангард" просто задавил Уфу скоростью, динамикой. Что удалось изменить?

- Сложно сказать сейчас. Просто сыграли в свою игру, действовали как можно больше с шайбой, попроще в своей зоне. И это принесло результат.

- Помогло ли почувствовать свою игру обилие большинства?

- Когда больше игроков, всегда больше уверенности и возможностей.

- Перед началом серии Уфа считалась безоговорочным фаворитом. Сейчас можно сказать другое?

- Я не думаю, что в каких-то парах есть явные фавориты. Посмотрите, как Хабаровск рубится с Казанью. Все серии ровные.

- Минимальных счетов вроде 0:1 и 2:1 ждать не стоит?

- Не говорите "гоп". Впереди еще минимум два матча. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2. Следующий матч состоится в Уфе 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).