Илья Баранов: "Отличаются ли скорости в КХЛ от ВХЛ? Еще не понял"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Баранов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:4) подчеркнул, что волновался перед выходом на лед. Для 22-летнего форварда, лучшего снайпера ВХЛ (10 шайб в 15 играх за "Торос") эта встреча стала дебютной в КХЛ.
– Мы играли, старались, боролись, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Баранова. – Где-то, в каких-то моментах нам не повезло. Все работали, старались.
– Ключевым фактором неудачи сегодня стало невезение?
– Скорее всего, мы не использовали моменты, которые соперник использовал. Большинства у нас было предостаточно, но сейчас я не возьмусь говорить, что именно стало ключевым фактором в этом матче.
– Вы сегодня проводили свою первую игру в КХЛ. Каковы ощущения?
– Честно говоря, было волнительно, все-таки в первый раз выходишь на таком уровне играть. Наверное, я не показал того, что мог, но как есть, так есть.
– У вас был неплохой шанс забить, когда бросали после входа в зону соперника. Сильно расстроились, что не удалось забить?
– Да, конечно, огорчился.
– Скорости от ВХЛ здесь сильно отличаются?
– Честно я еще не совсем это понял, не могу дать точного ответа. Естественно, виднелась более грамотная игра соперников.
Дополнительная информация
http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/ilya-baranov-ya-ne-pokazal-togo-chto-mog/