Илья Баранов: "Отличаются ли скорости в КХЛ от ВХЛ? Еще не понял"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Баранов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:4) подчеркнул, что волновался перед выходом на лед. Для 22-летнего форварда, лучшего снайпера ВХЛ (10 шайб в 15 играх за "Торос") эта встреча стала дебютной в КХЛ.

– Мы играли, старались, боролись, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Баранова. – Где-то, в каких-то моментах нам не повезло. Все работали, старались.

– Ключевым фактором неудачи сегодня стало невезение?

– Скорее всего, мы не использовали моменты, которые соперник использовал. Большинства у нас было предостаточно, но сейчас я не возьмусь говорить, что именно стало ключевым фактором в этом матче.

– Вы сегодня проводили свою первую игру в КХЛ. Каковы ощущения?

– Честно говоря, было волнительно, все-таки в первый раз выходишь на таком уровне играть. Наверное, я не показал того, что мог, но как есть, так есть.

– У вас был неплохой шанс забить, когда бросали после входа в зону соперника. Сильно расстроились, что не удалось забить?

– Да, конечно, огорчился.

– Скорости от ВХЛ здесь сильно отличаются?

– Честно я еще не совсем это понял, не могу дать точного ответа. Естественно, виднелась более грамотная игра соперников.