Игроки "Динамо" отказываются работать на новых руководителей до выплаты долгов

По информации "СЭ", игроки московского "Динамо" отказываются подписывать заключать новые контракты с клубом. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" не собирается выплачивать долги хоккеистам.

Таким образом, хоккеисты не собираются играть за команду, пока с ними не рассчитаются за предыдущий сезон. Игроки готовы устроить забастовку в случае невыполнения их требования в связи с невыплатой долгов по зарплате и премиальным.

"Динамо" будет жить! Но как?