Игорь Захаркин: "Вижу, что игроки "Салавата" сражаются за меня"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после домашнего поражения от "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда пропускает легкие шайбы. Уфимский клуб потерпел шестое поражение в последних семи играх.

– Я в очередной раз должен констатировать: создаем огромное количество моментов, но не реализовываем их, – подчеркнул Захаркин. – И пропускаем легкие шайбы. Это не путь к победе. Но я с гордостью могу сказать, что парни борются. Они готовы к следующей битве, готовы взять реванш. Сейчас важен характер, чтобы переломить негативный тренд. Нужна победа.

– После матча в Челябинске вы сказали про рентген. Обычно после снимка видно, нужна ли операция, или достаточно стационарного лечения.

– Вы говорите, что нужно кого-то выводить из состава. Во-первых, у нас нет игроков, которых можно было бы ввести в состав. Во-вторых, говоря про рентген, мне нужно было понять, что с нами не так. Мы сегодня дисциплинированно сыграли в средней зоне. Ребята отрабатывали в обороне. Голы соперника, повторюсь, были достаточно простыми. Желание у игроков сегодня присутствовало. Глупые и нелепые ошибки опытных игроков.

– На вас давят слухи и разговоры о якобы грядущих изменениях в тренерском штабе?

– Если бы только в средствах массовой информации. Я хорошо понимаю, что происходит у руководителей нашего клуба. До тех пор пока со мной команда… Я тоже сейчас предложил ребятам просто оставить пост этот. Но я увидел, что парни сражаются за меня. Пока еще мне верит руководство клуба, это давление нивелируется, оно не имеет никакого значения. Для меня важна команда и наши болельщики. И я чувствую их поддержку. (Вадим АМИНОВ)