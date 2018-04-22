Игорь Никитин: "Моменты у ЦСКА были. Их только надо реализовывать"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда в пяти матчах проиграла "Ак Барсу". По его словам, реализация моментов - одна из причин поражения.

- В серии у вашей команды совершенно не шло большинство.

- Мы играли против хорошей команды. Я не скажу, что наши ребята плохо действовали в большинстве. Моменты у нас были. Их только надо реализовывать. Здесь можно много об этом рассказывать. Но не получилось, и это тоже одна из причин нашего поражения.

- Проиграли серию по делу?

- Мы всегда уважаем нашего соперника, тем более я хорошо знаю и Зинэтулу Билялетдинова, и весь тренерский штаб "Ак Барса". Все это заслуженно.

- Он ничем новым не удивил?

- Мне, честно говоря, иногда было неудобно, как с ним разговаривали на пресс-конференциях. Ладно, со мной еще так. А вот Билялетдинов - заслуженный человек, все доказавший своими результатами.

- Два года назад разочарование от поражения было большим?

- Какая разница, в каком матче проигрывать - пятом или седьмом. (Игорь ЕРОНКО)

