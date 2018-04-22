21:38 22 апреля | Хоккей — КХЛ

Игорь Никитин: "Моменты у ЦСКА были. Их только надо реализовывать"

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда в пяти матчах проиграла "Ак Барсу". По его словам, реализация моментов - одна из причин поражения.

- В серии у вашей команды совершенно не шло большинство.

- Мы играли против хорошей команды. Я не скажу, что наши ребята плохо действовали в большинстве. Моменты у нас были. Их только надо реализовывать. Здесь можно много об этом рассказывать. Но не получилось, и это тоже одна из причин нашего поражения.

-  Проиграли серию по делу?

- Мы всегда уважаем нашего соперника, тем более я хорошо знаю и Зинэтулу Билялетдинова, и весь тренерский штаб "Ак Барса". Все это заслуженно.

- Он ничем новым не удивил?

- Мне, честно говоря, иногда было неудобно, как с ним разговаривали на пресс-конференциях. Ладно, со мной еще так. А вот Билялетдинов - заслуженный человек, все доказавший своими результатами.

- Два года назад разочарование от поражения было большим?

- Какая разница, в каком матче проигрывать - пятом или седьмом. (Игорь ЕРОНКО)
 

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2018. Финал. "Ак Барс" vs ЦСКА
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Ралпачан Фляйшманъ

Лига без СКА и ЦСКА - это ВХЛ и МХЛ, все желающие могут туда идти стройными рядами. хк пищевик - первым.

02:18

Тропическая гемангиома Мовсисяна

правильно, СКА и ЦСКА - на выход из лиги)))

23:30 22 апреля

Ралпачан Фляйшманъ

шмотки собирай - и на выход, лузер.

22:26 22 апреля

rbhunter

так кто мешал забивать игорек? может не по сеньке шапка?

22:23 22 апреля

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