Игорь Никитин: "Моменты у ЦСКА были. Их только надо реализовывать"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда в пяти матчах проиграла "Ак Барсу". По его словам, реализация моментов - одна из причин поражения.
- В серии у вашей команды совершенно не шло большинство.
- Мы играли против хорошей команды. Я не скажу, что наши ребята плохо действовали в большинстве. Моменты у нас были. Их только надо реализовывать. Здесь можно много об этом рассказывать. Но не получилось, и это тоже одна из причин нашего поражения.
- Проиграли серию по делу?
- Мы всегда уважаем нашего соперника, тем более я хорошо знаю и Зинэтулу Билялетдинова, и весь тренерский штаб "Ак Барса". Все это заслуженно.
- Он ничем новым не удивил?
- Мне, честно говоря, иногда было неудобно, как с ним разговаривали на пресс-конференциях. Ладно, со мной еще так. А вот Билялетдинов - заслуженный человек, все доказавший своими результатами.
- Два года назад разочарование от поражения было большим?
- Какая разница, в каком матче проигрывать - пятом или седьмом. (Игорь ЕРОНКО)
Ралпачан Фляйшманъ
Лига без СКА и ЦСКА - это ВХЛ и МХЛ, все желающие могут туда идти стройными рядами. хк пищевик - первым.
02:18
Тропическая гемангиома Мовсисяна
правильно, СКА и ЦСКА - на выход из лиги)))
23:30 22 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
шмотки собирай - и на выход, лузер.
22:26 22 апреля
rbhunter
так кто мешал забивать игорек? может не по сеньке шапка?
22:23 22 апреля