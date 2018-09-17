Игорь Никитин: "Игра с "Адмиралом" выдалась тяжелой и нервной"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над "Адмиралом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Тяжелая, нервная игра. Понимали, что это первая (домашняя. - Прим. "СЭ") игра хозяев. У нас есть тоже свои ситуации, свои проблемы, которые мы решаем, - цитирует пресс-служба "Адмирала" слова Никитина. - То, что победили – победили в тяжелой борьбе. Для нас это даже плюс. Соперник хорошо играл, самоотдача была на высоком уровне. В принципе, довольны, что смогли перебороть сами себя и соперника в третьем периоде и победили.