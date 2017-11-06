Форвард "Ак Барса" после матча с "Торпедо": "Получил удар в пах. Ударили со спины"

Нападающий "Ак Барса" Никита Язьков после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2) отметил, что чувствует себя нормально после повреждения.

Игрока гостей Геннадий Столяров был удален до конца игры за удар Язькова, ставшего автором единственной шайбы "барсов", в начале третьего периода.

– У нас была большая пауза, было время подготовиться. Но сегодня не получилось реализовать моменты, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Язькова.

– У вас, что не гол, то шедевр. Для вас самого это важно?

– Нет. Каждый гол для меня важен.

– Вы получили травму в третьем периоде. Как сейчас самочувствие?

– Сейчас пойду к доктору. Вроде бы все нормально.

– Что произошло в том моменте?

– Получил удар в пах. Ударили со спины.