20:43 | Хоккей — КХЛ

Форвард "Ак Барса" после матча с "Торпедо": "Получил удар в пах. Ударили со спины"

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Нападающий "Ак Барса" Никита Язьков после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2) отметил, что чувствует себя нормально после повреждения.

Игрока гостей Геннадий Столяров был удален до конца игры за удар Язькова, ставшего автором единственной шайбы "барсов", в начале третьего периода.

– У нас была большая пауза, было время подготовиться. Но сегодня не получилось реализовать моменты, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Язькова.

– У вас, что не гол, то шедевр. Для вас самого это важно?

– Нет. Каждый гол для меня важен.

– Вы получили травму в третьем периоде. Как сейчас самочувствие?

– Сейчас пойду к доктору. Вроде бы все нормально.

– Что произошло в том моменте?

– Получил удар в пах. Ударили со спины.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/14864.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Niсk

он получил в пах, ему больно, простим ему направление

20:57

wasp00000

Интересно,как нужно изловчиться,чтобы ударить в пах со спины!!

20:51