Федор Канарейкин: "Турнир четырех команд, пусть и в рамках шоу - удачная идея"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин рад, что ему вместе с Алексеем Бадюковым предстоит руководить командой дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ. Также он отметил, что формат турнира четырех команд - удачная идея для хоккейного праздника, на котором должна быть и спортивная составляющая.

– Матч звезд – всегда огромная работа людей, которые стараются подарить праздник болельщикам, - цитирует пресс-служба лиги Канарейкина. - Но должна присутствовать и спортивная составляющая. И в этом смысле новый формат Матча звезд – удачная идея. Турнир четырех команд, пусть и в рамках шоу... Но ведь проигрывать никто не любит. Здорово, что я снова участвую в этом шоу. Каждое из них остается в памяти чем-то своим. Одно из самых ярких воспоминаний – Братислава. Тогда нам, тренерам, предложили кинуть на лед планшет – кто дальше. И результат влиял на итоги конкурсов! Я, честно говоря, был не готов к такому повороту событий… Думаю, что на этот раз мы с коллегами что-нибудь предложим. 20-го числа соберемся, подумаем и решим.

Все новое и хорошее надо обязательно пробовать. А эта идея – пригласить тренера и комментатора руководить командой на Матче звезд – и нова, и хороша. Что могу сказать по своему ассистенту... Пожалуй, главное – то, что Леша Бадюков начинал играть в "Спартаке", когда я был тренером этой команды. Он вырос в очень сильного хоккеиста, выиграл много титулов и всем все доказал. Немаловажно и то, что он нашел себя после окончания карьеры. Гармонично вписался в наш комментаторский коллектив и сейчас является очень хорошим аналитиком. Что же, я думаю, его знания в этом плане нам пригодятся. Присядем, все обсудим и решим. Я буду вести игру, Алексей – советовать, где нам надо добавлять. Он отлично знает внутреннюю кухню нашего чемпионата – это здорово.