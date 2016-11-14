Энлунд подпишет контракт с "Куньлунем"

Нападающий ЦСКА Йонас Энлунд, который был помещен армейцами в список отказов, станет игроком "Куньлуня", сообщает "Р-Спорт". В понедельник китайский клуб подал заявку на финского хоккеиста.

По регламенту КХЛ приоритетное право подписания получает команда, которая находилась ниже в турнирной таблице по итогам прошлого сезона. Так как "Куньлунь" является новичком лиги, то получит право подписания Энлунда даже в том случае, если заявку на игрока подаст другой клуб.

Энлунд подписал соглашение с ЦСКА перед началом этого сезона и провел в составе команды 25 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.