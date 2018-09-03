Емелин заработает в "Авангарде" почти 300 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", российский защитник Алексей Емелин, который вчера подписал трехлетний контракт с "Авангардом", будет зарабатывать в омском клубе около 100 миллионов рублей в год – его общая зарплата за три сезона составит почти 300 миллионов рублей. По нашим данным, "Ак Барс" предлагал Емелину сопоставимый контракт, однако на меньший срок – это и стало одной из причин выбора хоккеиста в пользу "Ястребов".

Предыдущим клубом Емелина был "Нэшвилл", в составе которого он провел в прошлом сезоне 76 матчей, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности "+9". (Алексей ШЕВЧЕНКО)​