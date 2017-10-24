20:34 | Хоккей — КХЛ

Драка Панина и Кириллова в матче "Салават" - "Лада". Видео


На 56-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев""Лада" (4:1) силовой прием защитника гостей Алексея Кириллова нокаутировал форварда Артема Федорова, покинувшего лед с травмой. Сразу же вспыхнула массовая драка в формате "4 на 4".

Капитан хозяев Григорий Панин вступил в драку с тольяттинцем Дмитрием Костромитиным. Арбитры оштрафовали Кириллова на "5+20" за атаку в область шеи и головы, Панин и Костромитин получили по четыре минуты за потасовку. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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