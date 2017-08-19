Дмитрий Курбатов: "Я так понимаю, что в КХЛ будут бить по 5 буллитов"

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что в КХЛ, скорее всего, будет введена норма в 5 буллитов. Он добавил, что такая поправка внесена для того, чтобы хоккеисты были готовы к международным соревнованиям.

– Будет ли в КХЛ введена норма с 5 буллитами?

– Она введена уже. Правила игры в хоккей, которые утверждения Минспорта, сделаны на основе правил ИИХФ. Сейчас общая тенденция унифицировать правила, чтобы хоккеисты были готовы к международным соревнованиям. К тому, как там судят зацепы, как фиксируют другие нарушения, как бьются буллиты, как играется овертайм. В Кельне было принято решение, что на всех стадиях бьется по пять буллитов с каждой стороны. Я так понимаю, что в КХЛ будет так же. (Игорь ЕРОНКО)