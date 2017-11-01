Дмитрий Кугрышев: "У многих игроков "Авангарда" безголевые серии затянулись"

Нападающий "Авангарда" Дмитрий Кугрышев после поражения от "Витязя" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда испытывает проблемы с реализацией голевых моментов. При этом форвард не сомневается, что омичи сумеют справиться с этими трудностями.

– Проблемы с реализацией у нас уже не первый матч и не второй, – начал Кугрышев. – Игр пять или шесть создаем моменты, но не можем их реализовать. Нужно работать над этим.

– Большой объем работы, придавили соперника к воротам. То, что не удается забить – психологическая проблема?

– Трудно сказать. У многих ребят безголевые серии затянулись, поэтому нужно через работу преодолевать эти проблемы. Все хорошо будет. (Анна ЛЕВЧЕНКО)