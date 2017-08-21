Дмитрий Чернышенко: "Сейчас не самое удачное время сравнивать КХЛ с НХЛ"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не одобрил заявления экс-главы лиги Александра Медведева о том, что антидопинговая лаборатория турнира может заработать к Кубку Гагарина.

– Очень уважаю Александра Медведева, но я считаю, что такие заявления не идут на пользу разрешению ситуации, той сложной ситуации, что у нас сложилась в связи с допинговыми скандалами, несправедливыми обвинениями России, – сказал Чернышенко. – Есть очень серьезные требования ВАДА. И сейчас не самое удачное время сравнивать нас с НХЛ в этом смысле. Хотя придет время – и мы обязательно это сделаем.

Я бы хотел обратить внимание на то, что КХЛ – единственная международная лига, которая продолжила работать после 2014 года на территории России, брать пробы, полноценно функционировать в международной системе ВАДА. У нас работает три антидопинговых лаборатории, офицеры забирают пробы. Не менее 400 проб мы в каждом сезоне брали и берем и тем самым продолжаем демонстрировать свою приверженность принципам нетерпимости к любым проявлениям допинга и абсолютной прозрачности. (Игорь ЕРОНКО)