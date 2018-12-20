Денис Кокарев: "Поздравляю Семина с тремя шайбами, он молодчик!"

Капитан "Витязя" Денис Кокарев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (3:2) поздравил форварда Александра Семина с хет-триком.

- О том, что мы набрали ход, пока рано говорить, - сказал Кокарев. - У нас сейчас будет очень серьезный выезд, к которому мы готовимся. Да, заставили болельщиков в конце понервничать, но мы сами в этом виноваты. Семин молодчик, поздравляю его с тремя шайбами! Идем дальше.

В концовке мы сами немного сбавили. До этого мы контролировали ход игры, играли без ошибок, но концовка получилась нервной. Хорошо, что выстояли. В выездной серии, надеюсь, продолжим побеждать. (Владислав Уткин)

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