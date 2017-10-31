Дело о снятии дисквалификации с хоккеиста Рыспаева будет рассмотрено 2 ноября

Защитник устькаменогорского "Торпедо" Дамир Рыспаев обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о допуске к участию в соревнованиях, проводимых КХЛ. Дело рассмотрят 2 ноября.

– Дамир Рыспаев обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о допуске к участию в соревнованиях, проводимых КХЛ. Дело будет рассмотрено 2 ноября, – сообщили ТАСС в пресс-службе КХЛ.

Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня". В сентяюре хоккеисту разрешили выступал в ВХЛ.