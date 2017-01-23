21:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА в гостях разгромил "Спартак"

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ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Спартак" - 6:1. Дублем в составе победителей отметился нападающий Стефан Да Коста. Для красно-белых это поражение стало девятым кряду.

Отметим, что по ходу второго периода встречи болельщики хозяев схлестнулись с полицией.

Напомним, вчера болельщики "Спартака" в преддверии дерби в жесткой форме пообщались с игроками команды. Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов красно-белых.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" - ЦСКА - 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Голы: Да Коста - 6 (бол., Петров, Ничушкин), 7:31 - 0:1. Андронов - 5, 27:56 - 0:2. Попов - 10 (Петров, Ничушкин), 32:25 - 0:3. Денисов - 7 (Кузьменко), 32:46 - 0:4. Да Коста - 7 (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 - 0:5. Глазачев - 6 (Васильев), 46:53 - 1:5. Кутузов - 4 (Кузьменко), 53:18 - 1:6.

Вратари: Свенссон (Трушков, 40:00) - Филоненко.

Штраф: 36 - 23.

Броски: 26 (9+5+12) - 29 (9+12+8).

Судьи: Белов, Ержабек.

23 января. Москва. МСА "Лужники".

 

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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echo2011

Если бы встречи с болельщиками помогали бы выигрывать,то всё было бы слишком просто.А реальность такова, что "Спартак" слишком слаб и только позорит свое славное имя.Уж лучше каким-нибудь "Пищевиком" назвались бы...

22:27

jpanin

Детей жалко только , весь матч рыдали на трибуне ...Родители свиньи просто , нет бы увели своих детей , не травмировали бы их психику ...

22:22

П_о_в_а_р

Песта вам от фанатов.

22:17

grover

ЦВБП!!!

22:00

Jean4

Выше головы не прыгнешь, встреча с болелами получилась пшиком.) Сегодняшний матч, да и вообще выступление Спартака по сезону наглядный пример тем, кто хает Федуна.

22:00

Kadym

как по маслу,входит и выходит)))

21:59

spetrov

Армейцев с победой!

21:59

ЦСКА71

молодцы, хотя честно говоря там победа за неявкой соперника скорее была, спартачи вообще безвольно играли

21:57

DAVI SVININU!

Легко на классе! Всех с победой!

21:57

цскамакс

с победой!!!

21:56

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