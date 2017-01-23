ЦСКА в гостях разгромил "Спартак"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Спартак" - 6:1. Дублем в составе победителей отметился нападающий Стефан Да Коста. Для красно-белых это поражение стало девятым кряду.

Отметим, что по ходу второго периода встречи болельщики хозяев схлестнулись с полицией.

Напомним, вчера болельщики "Спартака" в преддверии дерби в жесткой форме пообщались с игроками команды. Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов красно-белых.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" - ЦСКА - 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Голы: Да Коста - 6 (бол., Петров, Ничушкин), 7:31 - 0:1. Андронов - 5, 27:56 - 0:2. Попов - 10 (Петров, Ничушкин), 32:25 - 0:3. Денисов - 7 (Кузьменко), 32:46 - 0:4. Да Коста - 7 (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 - 0:5. Глазачев - 6 (Васильев), 46:53 - 1:5. Кутузов - 4 (Кузьменко), 53:18 - 1:6.

Вратари: Свенссон (Трушков, 40:00) - Филоненко.

Штраф: 36 - 23.

Броски: 26 (9+5+12) - 29 (9+12+8).

Судьи: Белов, Ержабек.

23 января. Москва. МСА "Лужники".