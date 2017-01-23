ЦСКА в гостях разгромил "Спартак"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Спартак" - 6:1. Дублем в составе победителей отметился нападающий Стефан Да Коста. Для красно-белых это поражение стало девятым кряду.
Отметим, что по ходу второго периода встречи болельщики хозяев схлестнулись с полицией.
Напомним, вчера болельщики "Спартака" в преддверии дерби в жесткой форме пообщались с игроками команды. Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов красно-белых.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" - ЦСКА - 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Голы: Да Коста - 6 (бол., Петров, Ничушкин), 7:31 - 0:1. Андронов - 5, 27:56 - 0:2. Попов - 10 (Петров, Ничушкин), 32:25 - 0:3. Денисов - 7 (Кузьменко), 32:46 - 0:4. Да Коста - 7 (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 - 0:5. Глазачев - 6 (Васильев), 46:53 - 1:5. Кутузов - 4 (Кузьменко), 53:18 - 1:6.
Вратари: Свенссон (Трушков, 40:00) - Филоненко.
Штраф: 36 - 23.
Броски: 26 (9+5+12) - 29 (9+12+8).
Судьи: Белов, Ержабек.
23 января. Москва. МСА "Лужники".
echo2011
Если бы встречи с болельщиками помогали бы выигрывать,то всё было бы слишком просто.А реальность такова, что "Спартак" слишком слаб и только позорит свое славное имя.Уж лучше каким-нибудь "Пищевиком" назвались бы...
22:27
jpanin
Детей жалко только , весь матч рыдали на трибуне ...Родители свиньи просто , нет бы увели своих детей , не травмировали бы их психику ...
22:22
П_о_в_а_р
Песта вам от фанатов.
22:17
grover
ЦВБП!!!
22:00
Jean4
Выше головы не прыгнешь, встреча с болелами получилась пшиком.) Сегодняшний матч, да и вообще выступление Спартака по сезону наглядный пример тем, кто хает Федуна.
22:00
Kadym
как по маслу,входит и выходит)))
21:59
spetrov
Армейцев с победой!
21:59
ЦСКА71
молодцы, хотя честно говоря там победа за неявкой соперника скорее была, спартачи вообще безвольно играли
21:57
DAVI SVININU!
Легко на классе! Всех с победой!
21:57
цскамакс
с победой!!!
21:56