КХЛ: "Поведение болельщиков "Спартака" неприемлемо и порочит имидж лиги"

Руководство КХЛ на своем официальном сайте выступило с обращением, в котором осудило поведение болельщиков "Спартака" на встрече с игроками команды. В лиге считают, что проведение таких акций недопустимо, и будут изучать инцидент, чтобы вынести решение о наказании. Фанаты красно-белых в грубой форме пообщались с игроками своей команды и попытались мотивировать хоккеистов на дерби с ЦСКА, которое состоится в понедельник.
"Лига ведет последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает все возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения. Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков.
В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков "Спартака", в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба. Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях", - говорится в заявлении КХЛ.
Новороссия
Тут, не КХЛ должен разбираться, а соответствующие органы! А то привыкли, то в футболе, то в хоккее, считающие себя какими-то божьими посланниками! Оборзели, этот очкастый татарин, и его шестерки! Только будьте мужиками, в следующий раз рыло начистите, этим пидорам! С уважением, к игрокам команды СПАРТАК!
19:09
KhSL
Очень правильное заявление КХЛ. Надеюсь, лига доведет это дело до конца. Нечего потакать непонятно как организованной группе отморозков, почему-то считающих себя даже не хоккейными болельщиками, а самим клубом "Спартак"...
19:02
Che burator 2
срамтак ваще имя нарицательное......
18:56
Gordon
А то, что одна команда может платить игрокам сколько угодно, а другие - нет, вообще не интересует?! Типа их президент очень всё объяснил толково - как полезно деньги расходуются. Игроки типа в России играют. Люди болеют за своих им наплевать, что Дацюк и пр. играют в России! Не в России, а в одной отдельно взятой команде! Это дичь и мрак. А болельщики лишь выразили эмоции, далеко не на пустом месте возникшие, не более того.
18:34
alar
почему они не арестованы ещё? где заявление в полицию? почему профессор, вся научность которого заключается в умении писать и читать, чего не могут другие, не в наручниках?
18:22