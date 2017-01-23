КХЛ: "Поведение болельщиков "Спартака" неприемлемо и порочит имидж лиги"

Руководство КХЛ на своем официальном сайте выступило с обращением, в котором осудило поведение болельщиков "Спартака" на встрече с игроками команды. В лиге считают, что проведение таких акций недопустимо, и будут изучать инцидент, чтобы вынести решение о наказании. Фанаты красно-белых в грубой форме пообщались с игроками своей команды и попытались мотивировать хоккеистов на дерби с ЦСКА, которое состоится в понедельник.

"Лига ведет последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает все возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения. Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков.



В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков "Спартака", в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба. Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях", - говорится в заявлении КХЛ.